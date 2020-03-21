Acil durumlar için operatörlere interneti yavaşlatma hakkı

BTK’nın aldığı karara göre, servis sağlayıcılar erişim kapasitesi sorunu yaşanması durumunda önem durumu düşük servisleri limitleyebilecek. Uygulama, acil durumlarla sınırlı kalmak üzere gerekli görüldüğü durumlar için geçerli olacak. Yetkililer, benzer uygulamaların Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirtti.