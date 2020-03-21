Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 14:25,
Acil durumlar için operatörlere interneti yavaşlatma hakkı
Bilgi Teknolojileri Kurumu, internet servis sağlayıcılarına, gerekli görüldüğü hallerde interneti yavaşlatma hakkı tanıdı.
BTK’nın aldığı karara göre, servis sağlayıcılar erişim kapasitesi sorunu yaşanması durumunda önem durumu düşük servisleri limitleyebilecek. Uygulama, acil durumlarla sınırlı kalmak üzere gerekli görüldüğü durumlar için geçerli olacak. Yetkililer, benzer uygulamaların Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirtti.
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