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ANKARA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Acil çağrı 58 ilde tek numara

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Acil çağrı 58 ilde tek numara
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Asayiş, sağlık, itfaiye gibi acil çağrıların sadece 112 üzerinden yapılmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye ile birlikte 58’e ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yakında tüm Türkiye’de acil durumda tek numara 112 olacak” dedi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde engelli bireylere yönelik “engelsiz ulaşım” sağlanabildiğine işaret edildi. E-çağrı entegrasyonu ile araç içi acil çağrı yapma özelliğine sahip araçlardan kaza anında yapılan otomatik çağrılar da karşılanabiliyor.

GEREKSİZ KULLANANA CEZA

Açıklamada şöyle denildi: “Çağrı Merkezleri’nin en büyük sorunu adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul edilmesinden kaynaklanıyor. 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne 88 milyon 341 bin 131 çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 66.27’sini asılsız çağrılar oluşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 160 kişiye 63 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.”

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