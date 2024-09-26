'Acil ateşkes şart' MSB’den Lübnan uyarısı: Bölgede kaos tehlikesini artırdı, olası bir tahliye için hazırlıklar yapılıyor

Haberin Devamı

Bakanlık kaynakları, “TSK, Lübnan’dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan’ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE KAOS TEHLİKESİNİ ARTIRDI

İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarının tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırdığını belirten MSB, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

S-400’LERLE İLGİLİ İNCİRLİK İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir Yunan gazetesinin “F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400’lerin İncirlik’te ABD kontrolünde bulundurulacağına” ilişkin iddialara cevap verdi. Bakanlık kaynakları şunları söyledi: “Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.”

36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta yapılan basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 36’sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak’tan bugüne kadar 2.049 (Irak 1.046 / Suriye: 1.003) teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Başkale ve Habur’daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Son bir hafta içerisinde, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.”