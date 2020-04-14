‘Açık’ta 17 mahkûm hasta 3’ü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı ve cezaevlerindeki koronavirüs (COVID-19) tablosunu açıkladı. Bakan Gül, “Tüm tedbirler sayesinde, ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir” dedi. Beş açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye koronavirüs tanısı konulduğunu ve üç kişinin tedavi sırasında hayatını kaybettiğini açıklayan Gül, “70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibarıyla da kontrol edilebilir bir seviyededir” ifadesini kullandı.

NOTERE E-BAŞVURU

Gül, adliyelerde insan sirkülasyonunun yüzde 95, noterlerde ise yüzde 80 oranında azaldığını söyledi. Gül, vatandaşların noterlik işlemlerini “e-başvuru” yöntemiyle randevu alarak yaptırabileceğini vurguladı.

“Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberi aldık” diyen Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü: “Beş açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konuldu. Bunlardan üçü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir.

1097 SORUŞTURMA

Koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 207 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi hakkında adli soruşturma açılmıştır.”

14 HÂKİM SAVCININ DA TESTİ POZİTİF

“Bugüne kadar, 14 hâkim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Tesellimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlıklarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi-iyileşme süreçleri devam etmektedir. Ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sistemi mevcuttur. Adaletin izolasyonu olmaz, durma duraklama olmaz. Bir mağduriyeti, şikâyeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı açıktır.”