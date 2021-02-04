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Haber Giriş: 04.02.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme takvimi

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme takvimi
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AÖF kayıt yenileme işlemleri, lisans ve önlisans eğitimlerine açıktan devam eden ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan binlerce öğrencinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Söz konusu kayıt takvimi, akademik takvimde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte, açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemler gündeme geldi. İşte, açıköğretim bahar dönemi kayıtlarında son bilgiler...

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlayacak. Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

 

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