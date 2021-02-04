Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme takvimi
AÖF kayıt yenileme işlemleri, lisans ve önlisans eğitimlerine açıktan devam eden ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan binlerce öğrencinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Söz konusu kayıt takvimi, akademik takvimde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte, açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi...
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemler gündeme geldi. İşte, açıköğretim bahar dönemi kayıtlarında son bilgiler...
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlayacak. Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
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