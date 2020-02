Açıklandığında kel görünecek

SİYASİ AYAK: (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin siyasi ayağı ortaya çıkarılsın’, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ‘Devletin elindeki HTS kayıtları açıklansın’ sözleri) Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ: (Bayram ikramiyelerinin kaldırılacağı ve emekli maaşlarından kesinti iddiası) Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, hükümet sözcüsünün, cumhurbaşkanı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu?

CHP’YE ‘İKTİDAR’ YANITI: (Kılıçdaroğlu’nun, ‘Yakında iktidar oluyoruz’ sözleri) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. 50 yıl, 60 yıl oldu hep böyle söylediler. Şimdi hepsi bir araya gelecekler. Erbakan Hoca’nın bir lafı var, derdi ki ‘40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz.’ Bunların hepsi çürük yumurta. Topu bir araya gelsin, bir şey olmaz.

HDP KONGRESİ: Biri gidiyor biri geliyor, bitmedi bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir. 'Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi?' demeyin, gelebilir; çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç. Burası hukuk devleti ise sen bu ülkedeki hukukun bütün gereklerine uyacaksın. Uymazsan uydururlar bu iş böyle.

GEZİ DAVASI: “(Osman Kavala) Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır. Zira Dolmabahçe’deki ofisimize girmeye çalıştılar ve ofisin karşısına çok çirkin adice sloganlar yazdılar. Bezmialem Valide Sultan Camisi’ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil. İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler? Şimdi kim bunların arkasında olanlar? Daha neler var bunların arkasında?”