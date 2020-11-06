'Açıklamazsa yalan söylemiş olur, sıkışınca yalan söylüyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karar TV YouTube kanalında katıldığı programda, Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. “Muharrem İnce’yi mi kastediyorsunuz?” sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, “Sadece o değil” dedi. Muharrem İnce önce Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. İnce, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi ‘Sadece o değil’ diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum. CHP’nin Genel Başkanı’nın yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum” dedi.

‘BU İLK KEZ DEĞİL’

Muharrem İnce, dün sabah da Ankara’da evinin yakınındaki parkta yürüyüş yaparken değerlendirmede bulundu. İnce, “Bu iktidar ile bu muhalefet, birbirinin kopyası. Erdoğan, memleketin başına işler açılınca ‘dış güçler’ demeye başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı yolu seçiyor. Beceriksiz muhalefetini kapatmak için ‘sarayın adamları’ diyor. Bu ilk değil daha önce de ‘Saraya giden bir CHP’li’ demişti. Ben dava açtım o gazeteciye, CHP yönetimi dava açamadı; çünkü yalan bu, herkes biliyor bunun yalan olduğunu, kurgulama. Merkezi de CHP Genel Merkezi bu yalanın” diye konuştu.

İnce, Kılıçdaroğlu’nun kurultaya giderken “Sopalar hazır, kurultayı dağıtacaklar, adamlar tutuldu” dediğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

‘KİM BU AÇIKLAMASI LAZIM’

“O zaman kimse muhalefet edemedi; çünkü muhalefet etseler, ‘Bak sarayın adamı, Kılıçdaroğlu demişti’ diyecekler. Kimse sesini çıkaramadı kurultayda. Son durumda da, ‘saray birilerine para veriyor, finanse ediyor, parti kuracaklar’. Kim bu, bu kim? Bunu açıklaması lazım. Bunu açıklasın, o kişiye sırtımızı dönelim, onu partiden atalım, o kişi ile konuşmayalım. Bunu açıklamıyorsa yalan söylemiş olur. Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, ‘Saray bizim içimizi karıştırmak istiyor’. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. ‘Atatürk’ diyemeyen il başkanını hâlâ orada tutuyorsun. Zaten yeterince karışıksın. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Kimmiş bu? Atın partiden gitsin. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez, o zaman da gereğini yapmalıdır” dedi.

‘KOLTUK SEVDASI’

Kılıçdaroğlu ismi açıklayana kadar konuyu gündemde tutacağını söyleyerek İnce, “Saraya giden CHP’li’, ‘kurultayı karıştırmak isteyenler’, ‘Sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyenler’, sürekli bir yalan rüzgarının içerisinde CHP tabanını korkutarak, koltuk koruma sevdasından herkes vazgeçecek. Bu ismi açıklayana kadar peşini bırakmayacağım. Kim bu isim? Sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyen kişi kim? Bunu açıklamaya mecburdur, bunu açıklarsa amenna. Ona sırtımızı döneriz, onu atarız partiden. Böyle bir kişi yoksa, ispatlayamazsa böyle bir kişiyi, Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalancı durumuna düşer ki bunu istemem” ifadesini kulandı.

‘KORKUTMA TAKTİĞİ’

Kılıçdaroğlu’nun iddiasını neye dayandırdığını bilmediğini söyleyen İnce, “Geçmişe baktığımda elinde kanıt yok, sürekli olarak bunu tekrarlıyor. Korkutma taktiği, iktidarın millete uyguladığı korkutma taktiğini CHP yönetimi de parti tabanına uyguluyor. Birisi muhalefet etmek istiyorsa partide, hemen ‘sarayın adamı’ yaftasını yapıştırıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili adayıydı, ben de cumhurbaşkanı adayıydım. İzmir’deki oylara baktığınızda 350 bin fazla oy almışım milletvekillerinden. Herhalde suçum fazla oy almak, partiden 8 puan fazla almak herhalde, benim suçum bu” yanıtını verdi.

‘DESTEK ZAMANLA ARTACAK’

İnce, parti kurup kurmayacağına ilişkin de “81 vilayeti gezelim sonrasında konuşuruz. Az önce simitçide çay içerken insanlar geldi ‘çok güzel iş yapıyorsunuz, arkanızdayız, destekliyoruz’ dediler. Bu destek zamanla çok daha artacak, ona inanıyorum” cevabını verdi.

‘GENEL BAŞKANIMIZ İNCE’Yİ KASTETMEDİ’

◊ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kastettiği kişinin Muharrem İnce olmadığını söyledi ve “Her imkânı değerlendirin talimatının verildiğine ilişkin bir bahistir” dedi. Özel, dün TBMM’deki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

“Kastedilen Muharrem İnce değildir. Zaten devamında partiden ayrılmadığını söylemiştir. Muharrem Bey’in açıklamaları da, Genel Başkanımızın da sözleri ortadadır. İkili diyalog üzerinden, sorulan bir soruya verilen cevap üzerinden bir şey varmış gibi yaratılan bir mesele veya ortaya çıkartılan bir üst düzey hassasiyet doğru değil. CHP’ye de, kimseye de faydası olmaz.” (◊ ANKARA)