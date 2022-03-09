Açıklamalar peş peşe geldi: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar tedbiri

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 'güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması' için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını açıkladı.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.

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SABİHA GÖKÇEN'DE DE SEFERLER AZALTILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.