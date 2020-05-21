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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Açıklama geldi! Kaymakamlıklara akın ettiler...

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Açıklama geldi! Kaymakamlıklara akın ettiler...
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İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınladığı genelgenin ardından, vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti. Küçükçekmece Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar, görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla E-Devlet üzerinden çıkarılmasını gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Koronovirüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izni almak için kaymakamlıklara akın etti. Küçükçekmece Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar, içerideki görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla E-Devlet üzerinden çıkarılmasını gerektiğini söyledi. 

"HERKES MEMLEKETLERİNE GİTMEK İSTİYOR"

İzin belgesi almak için kaymakamlığa gelen Ali Kabakulak, "Evraklarım eksik olduğu için görevliler internetten e-Devlet' e yüklememi söyledi. Kaymakamlıktaki görevliler güzel karşıladılar. İçeride biraz yoğunluk var. Herkes memleketlerine gitmek istiyor. Kimisi yaşlı yakınları için gelmiş. Kimisi memleketteki ürünleri için gelmiş. Benimde çay ürünüm var memlekette" dedi.

"BAĞ BAHÇE HEPSİ KALDI"

Memleketteki ürünleri için kaymakamlıktan izin belgesi almaya gelen Olgun Ayar,"İzin alamadık. Vermediler. E-Devlet'ten olacakmış. Köye gideceğim. Orduluyum. Bağ bahçe hepsi kaldı izin vermediler. İçerisi kalabalık. Bazı insanlar söz dinlemiyor. Memur arkadaşlar izah ediyor ama yine de söz dinlemiyorlar. E-Devlet üzerinden başvuracağım, olursa olur olmazsa bekleyeceğim artık" dedi.

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstüne seyahat izni açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstüne seyahat izni açıklaması

Açıklama geldi Kaymakamlıklara akın ettiler...


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