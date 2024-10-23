Açık öğretimde geçer not 50 oldu

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Ortaokullara ise Türkçe dersinden 70 alma zorunluluğu getirildi. Böylece açık öğretim puanlama sistemi örgün eğitimle uyumlu hale gelmiş oldu.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre açık öğretim liselerine e-Devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt yapılabilecek. Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı, mecburi ilköğretim çağı içinde olan öğrencilerin örgün temel eğitim kurumlarına geçişlerine imkân tanınan yönetmeliğe göre; yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde muafiyet hakkı olanlardan ücret alınmayacak. Kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşıyanlar, kayıt oldukları dönem sonunda sınavlara girmeden mezun olabilecek. Açık öğretim kurumları sınavları elektronik sınav (e-Sınav) da basılı evrak veya diğer sınav yöntemleriyle olacak. Yeni yönetmelikle mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencileri, salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda kayıtlı olduğu alanda yüz yüze eğitim olması durumunda kontenjana bakılmaksızın nakil yapabilecek. Mesleki ve açık öğretim lisesinden mezun olan öğrencilerin ‘teknisyenlik’ unvanı almalarına yönelik daha önce yapılan düzenleme de yeni mevzuata eklendi.