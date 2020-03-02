Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihini MEB duyurdu!

Mart ayının gelmesiyle beraber yeni dönem ilerlerken, AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. AÖL 2020 takvimi kapsamında gerçekleşecek olan sınavlara yoğunlaşanlar, açık lise sınavları ne zaman sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman hangi tarihte? İşte, AÖL sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre dönem sonu sınavları 21 - 22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanma tarihi ise 18 Mart 2020 Çarşamba olarak belirlendi. 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak.

AÖL 3. DÖNEM BİLGİLERİ

3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.