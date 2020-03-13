Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelendi - AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Türkiye'de alınan corona virüsü önemli kapsamında Bakan Ziya Selçuk Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nın ileri bir tarihe ertelendiğini, sınavların ek sınavla birleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan da Açık Öğretim Kurumları'na gelen yazılı açıklamada, konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21- 22 Mart’ta yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavları’nı ertelediklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerimiz devam ediyor. 21- 22 Martta, 3 milyon öğrencimizin gireceği, 400 binden fazla öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları Sınavları’nı erteledik. Ertelenen sınavı, yurt dışı da dahil Eylül 2020’de yapılacak ek sınavla birleştireceğiz" dedi.

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.