Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saaat bilgisini araştırıyor. İşte, AÖL 2. dönem sınav takvimi...

MEB takvimine göre dönem sonu sınavları 21 - 22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanma tarihi ise 18 Mart 2020 Çarşamba olarak belirlendi. 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.