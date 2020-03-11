Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL sınav takvimi

Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, 2019-2020 2. dönem AÖL sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı. İşte, MEB'in takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim dönemi AÖL sınav tarihleri...

MEB takvimine göre dönem sonu sınavları 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanma tarihi ise 18 Mart 2020 Çarşamba olarak belirlendi. 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak.

YURT DIŞI SINAVLARI ERTELENDİ

AÖL'ün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Kurumları yurt dışı sınavlarının ileri bir tarihe ertlendiği belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları ertelenmiştir.

AÖL 3. DÖNEM BİLGİLERİ

3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.