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Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri açıklandı mı?

#Aöf#Aöf Sınavları#Aöf Sınav Tarihi
Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri açıklandı mı

AÖF sınav tarihleri netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, güz dönemi ara sınavlarında ter dökecek. 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınavları yani vizeleri için gün sayan öğrenciler, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...

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Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren, AÖF Güz Dönemi sınavlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi 2021-2022 Güz Dönemi AÖF vize sınav tarihlerinde. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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