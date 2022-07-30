Açık Öğretim (AÖF) Adalet kalktı mı? Adaletten hukuk bölümüne geçiş yok mu?

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Açık Öğretim (AÖF) Adalet kalktı mı ve Adalet bölümünden hukuk bölümüne geçiş yok mu sorusu tercih döneminde gündemde yer alıyor. DGS ile üniversite öğrencileri 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilmektedirler. 2 yıllık bir önlisans bölümü olan adaletten mezun olan adaylarda bunu yapmak istediklerinde girebilecekleri belli bölümler vardır. Peki Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ KALKTI MI? ADALET BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi. YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.