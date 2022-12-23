Açık liseye geçişler arttı

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Geçtiğimiz YKS’de üniversiteye yerleşen yaklaşık bir milyon adayın yüzde 12’sini ya açıköğretim ya da mesleki açıköğretim liselerinden mezun olanlar oluşturdu. Lisans programlarında bu oran yüzde 10.7, ön lisans programlarında ise yüzde 13.7 olarak gerçekleşti. Lise düzeyinde eğitim gören yaklaşık 6 buçuk milyon öğrencinin 1.2 milyonunu açık liselilerin oluşturduğunu söyleyen eğitim uzmanı Salim Ünsal, okuduğu liseyi son sınıfta terk edenlerle ilgili yaptığı çalışmayı anlatırken şu bilgileri paylaştı:

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OBP FARKI KALMADI

“Üniversitelerin bölümlerine en çok hangi liseden öğrenci gidiyor diye bakarsak, öğrenci çokluğundan kaynaklı bir sebeple karşımıza açık liseler çıkıyor. Mesela psikoloji bölümündeki her 100 kontenjanın 12.7’sine açık liseliler yerleşiyor. Mühendislik programlarına yüzde 7 ile 8 açık liselerden öğrenciler kaydoluyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi sağlık alanlarının yüzde 5’lik kontenjanını yine açık liseli adaylar dolduruyor. Eşit ağırlıktaki programlar ile sözel alanlarda yüzde 8 ila 13 arası oranlar karşımıza çıkıyor. Bu rakamlar aday öğrencilerin YKS’de başarı elde etme beklentilerinin bir sonucu. Çoğu aday son sınıfta okula giderek harcayacağı zamanı kendisi yönetiyor ve sadece sınava hazırlık odaklı bir çalışma yürütüyor. Diplomayı açık liseden alıp dışarıdan hazırlanarak iyi bölümleri kazanabilenler gittikçe artıyor. Geçmişte fen ve Anadolu lisesindeki adaylar bu liselerden mezun olmanın farkını puan olarak görüyorken son yıllarda OBP hesaplamasındaki yöntem değişikliği nedeniyle böyle bir fark da kalmamış oldu. Hangi liseden mezun olursanız olun diploma notlarınız yüksekse zaten yüksek puanlar alabiliyorsunuz.

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PANDEMİNİN ETKİSİ

Geçmişte bu, öğrenciler tarafından sıkça seçilen bir yol değildi. Pandemi döneminde uzaktan eğitimle de bir şeyler yapabileceklerini gördüler. İstedikleri dersi çok iyi hocalardan tek tıkla izleyebiliyorlar. Bir hocaya bağlı kalmadan kendilerine uygun hocaları internette bulabiliyorlar. Bu durum gençlere rahatlık sağlıyor.”

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AİLE BASKISI

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Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner: “Bazı aileler çocuklarını daha ortaokuldan baskılamaya başlıyor. 12’nci sınıfa gelindiğinde ‘Çocuğumuz okula değil dershaneye gitsin ya da internette geniş kaynaklarla çalışsın” düşüncesiyle açık liseye transferlerini yaptırıyor. Yoksa çocuklar emek harcayarak kazandıkları fen lisesi gibi okulları kolay kolay terk etmek istemezler.”