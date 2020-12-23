Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi belli oldu mu? MEB sınavları ertelemişti işte son durum

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının akıbeti, yeni yıla kısa bir süre kala yoğun şekilde merak ediliyor. On binlerce kişinin eğitim aldığı ve diploma hayali kurduğu açık lisede, eğitim yılı boyunca üç dönem sınavı oluyor. İşte, ertelenen AÖL 1. dönem sınavları hakkında gelişmeler...

ERTELEME KARARI ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından bu husuta da gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.