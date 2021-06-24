Açık Lise sınavı ne zaman? İşte 2021 MEB AÖL 3. dönem sınav takvimi

Açık Lise sınav tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL sınav takviminde son durum...Açık Lise sınav tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL sınav takviminde son durum...

AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.



Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."





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