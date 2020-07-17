Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıtları bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) programlarında eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem kayıtlarına odaklandı. Yeni kayıt dönemi hakkında MEB'in yaptığı açıklamalar sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Kurum, kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacağını açıkladı.

AÖL 3. dönem kayıtları hakkında net bir bilgi yok ancak, kayıt işlemlerinin bu ay sonunda yapılacak 2. dönem sınavlarının ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ KAYITLARI

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri ise 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.