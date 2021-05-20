Açık Lise kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. Dönem takvimi açıklandı

AÖL kayıt yenileme için son gelişmeler öğrenciler tarafından takip ediliyor. Tam kapanma nedeni ile ertelenen açık lise 2021 kayıt yenileme işlemi için MEB'den açıklama geldi. 17 Mayıs'ta tekrar erişime açılan AÖL kayıt yenileme 18 Haziran'a kadar devam edecek. Peki açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise kayıt yenileme ücreti 2021 ne kadar? İşte AÖL 3. Dönem kayıt ve sınav tarihleri...

AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alınmıştır. MEB, illere gönderdiği yazıda AÖL ve AÖO kayıt yenileme işlemlerine değindi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran mesai saati bitimine kadar yapılabileceği duyuruldu.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME 2021 NASIL YAPILIR?

MEB açıklamasına göre Açık Lise kayıt yenileme için atılması gereken adımlar şu şekilde:

- Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

- Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

- Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

- Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

- Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandıktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup;



a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,

b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,

c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,

ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.

Özel durumu olan öğrencilerin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAZ?

- 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

- Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

- Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,

- Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla Yeni Kayıt, Kayıt Yenileme ücreti alınmayacaktır.

- Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine "aslı gibidir" ibaresi yazılarak öğrenci dosyasına konulacaktır. Bu belgeler, istenildiğinde Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere öğrencinin dosyasında muhafaza edilecektir.

- Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde "Katılım Bedeli" ödemek zorundadırlar.

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