AÖL sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ardından 2. dönem sınavları için hazırlıklar başlayacak. Peki, Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman? İşte, o detaylar

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak.

2020 AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020