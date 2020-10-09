Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Eğitimlerini uzaktan devam ettirme kararı alan pek çok öğrenci, Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayarak dönem sınavlarını tamamlamaya odaklanacak. Peki, Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında detaylı bilgiler
AÖL sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ardından 2. dönem sınavları için hazırlıklar başlayacak. Peki, Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman? İşte, o detaylar
AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak.
2020 AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020
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