Açık Kapı yardım başvurusu E-Devlet ile nasıl yapılır?

Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar Açık Kapı yardım başvuru ekranı aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kaymakamlıklar üzerinden yapılması gereken müracaatları, dışarıya çıkmaya gerek kalmadan çözüme ulaştıran Açık Kapı yardım başvuru ekranı, aynı zamanda yardım başvuru durumunun sorgulama işlemine de imkan sağlıyor. Yani Açık Kapı yardım başvuru formunu dolduran vatandaşlar, ertesi gün itibariyle yardım başvurusu durumunu sorgulayabiliyor. İşte, Açık Kapı nedir ve yardım sorgulama nasıl yapılır sorusunun cevabı

Açık Kapı yardım başvuru ekranı aracılığıyla kaymakamlıklar ya da valilikler üzerinden gerçekleşen müracaatlar tamamlanabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen Açık Kapı yardım başvuru ekranı aracılığıyla sosyal yardım talepleri ya da din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi üzerine her türlü konu gönderilebilecek.

Açık Kapı yardım başvurusu ile fiziki müracaatlar, yerini online müracaatlara bırakıyor. İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyen kişilerin kaymakamlıklar ya da ilgili ofisler üzerinden yapması gereken işlemler, Açık Kapı ile birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız.



Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.

Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.