Açık havada maske çıkıyor

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MUTABAKAT YOK

“Sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakat ile alınmış bir kararlar değildir. Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise sosyal gerçekliği, dünyadaki benzer gelişmeleri dikkate alarak salgın baskısından kurtulmuş bir hayata dönüş için aldığımız inisiyatifi destekliyor.

BEŞ MADDEYLE YENİ KARARLAR

Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.

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SALGIN ETKİSİNİ YİTİRDİ

Salgın etkisini yitirdi, somut gözle görülür gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz.

TOPLU TAŞIMA MASKELİ

Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, servis, tiyatro, sinema gibi, sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Kapalı alan olup, mesafe korunabiliyor ise o durumda maskenin şart olmadığını söylüyoruz.

İLAÇ KİMLERE VERİLECEK

Bilim Kurulu’nun Molnupiravir ilacı için önerdiği 65 yaş üstü, bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmesi şeklinde.

Bilim Kurulu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da okullardaki sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kurala uygun tedbirler alınarak izin verileceği duyurdu.

4’ÜNCÜ DOZ OLACAK MI?

Şu an dördüncü doz ile ilgili Bilim Kurulu kararı olmadı. Ama dördüncü doz gerekecekse riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için belki düşünüle-

bilir.

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VEFAT GRAFİKLERİ

BAKAN Koca, ölümlere ilişkin grafikleri de paylaştı: “Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92’sinin COVID dışında ek bir hastalığı var. Yüzde 92.2’sinin en az iki tanıyla vefat ettiği görülüyor. Hiç ek hastalığı olmayan yüzde 8’in vefat yaş ortalaması ise 63. 2021 Mayıs ayı yani Omikron’un olmadığı, Delta’nın ağırlıklı olduğu dönemde vefat yaş ortalaması 68. Omikron varyantının baskın olduğu son iki ayda ise bu yaş ortalaması 77’ye kadar yükseldi. Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında, son ay vefat edenlerin yüzde 91.5’i 60 yaşından büyükler. Delta varyantının baskın olduğu 2021 Mayıs’ta bu oran ise 71.4 idi. Hastaneye günlük yatış ve yoğun bakımlarda oranların Omikron öncesi döneme geldiğini görmüş oluyoruz.”