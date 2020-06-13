Açık havada arabalı sinema keyfi

Başakşehir Belediyesi, temasın azaltılması gereken koronavirüs salgını döneminde de sosyal faaliyetlerine devam ediyor. “Filmin keyfini sür” sloganıyla başlatılan açık hava sinema keyfi, Başakşehir’in ardından Bahçeşehir Gölet Parkı’ndaki tören alanına kurulan dev ekranda devam etti. Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofya Aksungur’un paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı film gösterildi. Vatandaşlar, araçlarını ekran karşısına park ederek, araçlarının içinde sinema keyfi yaşadı.

PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZLA SİNEMA GECESİ

Saat 20.00 itibarıyla, maske takma şartıyla alana giren vatandaşlar araçlarının içinden, ekranın karşısına geçti. Organizasyonda açık hava sinemalarındaki nostalji de yaşatıldı. Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından alan girişinde vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Ekipler tarafından kendilerine verilen frekansları radyolarına giren izleyiciler, görüntüyü dev ekrandan izledi, sesi ise araçlarının hoparlörlerinden dinledi. Çok sayıda aracın geldiği alanda sinemaseverler, dev ekranda gişede büyük hasılat yapan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini izledi. Vatandaşlar, Başakşehir Belediyesi’nin sinema etkinliğinden memnun kaldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.