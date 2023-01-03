Açık hava konserine 5 gün sınırı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Kasım’da yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin esaslarını belirledi. Buna göre müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları 3 yıl süreyle müzik yayın izin belgesi almak zorunda olacaklar. Açık havada müzik faaliyetleri sabah 10.00 ile gece 01.00 saatleri arasında yapılabilecek. Belediyeler başta olmak üzere çeşitli kuruluşların düzenlediği halk konserleri, gençlik festivalleri gibi yüksek ses düzeyi olan organizasyonlar için 5 güne kadar izin alınması gerekmeyecek. Ancak 5 günü aşan halk konserleri, yaz konserleri, müzik festivalleri Mahalli Çevre Kurulu’nun (MÇK) belirlediği alanlarda, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden izin alarak yapılabilecek.

‘ZORLAŞTIRMADIK KOLAYLAŞTIRDIK’

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Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan yetkililer, bunun bir yasaklama olmadığını aksine 5 güne kadar olan organizasyonlara kolaylık sağlandığını söyledi. “Bu durumda 20 gün sürecek yaz konserleri gençlik festivalleri yasaklanmış mı oluyor?” sorumuza ise yetkililer, şöyle yanıt verdiler: “Bu tür organizasyonlar için müzik yayın izin belgesi alınacak. 5 güne kadar olanlar için prosedürü ortadan kaldırdık, izinsiz yapabilecekler. Yani zorlaştırmadık kolaylaştırdık. 5 günden uzun sürecek konserler, MÇK’nın belirlediği alanlarda, ses ve saat sınırları içinde kalmak, müzik yayın belgesi almak koşuluyla mümkün olacak. 5 gün altı olan konserlerde de yine bangır bangır yayın yapılamayacak, limit ses düzeylerine uyulacak.”

BOĞAZ’DA GÜRÜLTÜYE SON

- Açık havada yapılacak müzik yayınlarının ses düzeyinin il müdürlükleri bünyesinde kurulacak olan ve bakanlık merkeziyle de bağlantılı bir sistem üzerinden online olarak ölçüleceğini anlatan yetkililer, “Böylece İstanbul Boğazı’ndaki tur tekneleri ya da yazlık yerlerde konaklayan tatilciler, yazlıkçılar, dinlenmek isteyip de sabahlara kadar süren müzik sesinden uyuyamayanların şikâyeti bitecek. Çünkü online izliyor olacağız. Online sistem anında alarm verecek. Ekipler hızla gidip müdahale edecek ve can yakıcı cezalar uygulanacak.

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CEZASI CAN YAKACAK

Bu yıl ceza miktarlarımız yüzde 122.9 oranında artırıldı. Zaten 3 kere ceza alan işletmeye 2 yıl süreyle müzik yayını izin belgesi verilmeyecek. Online izleme tur teknelerini de kapsayacak. Bu yetkiyi daha önce belediyelere vermiştik ama bazıları teknik yetersizlik bazıları başka saiklerle bunu yapamadılar. Bakanlık olarak yetkiyi biz aldık ve tartışma olmaksızın, vatandaşın şikâyetine gerek kalmaksızın uygulayacağız” dediler.

Önümüzdeki aylarda seçim sürecine girileceğini, siyasilerin müzikli miting, toplantı organizasyonlarında da bu kuralların geçerli olup olmayacağı sorumuza yetkililer, seçimler öncesinde gürültü ve çevre kirliliğine ilişkin özel bir genelge yayımlanacağını ve bu sürece ilişkin kuralların net olarak ifade edileceğini söylediler.