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Açık görüş ‘HES’li başlıyor

#Cezaevi#HES#Koronavirüs
Açık görüş ‘HES’li başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 yıl 9 aydır yapılmayan cezaevlerindeki açık görüşler, yarından itibaren randevu sistemi uygulanarak yeniden başlıyor.

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Açık görüşlere, ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğu olacak. Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.

3 KİŞİ İLE 30 DAKİKA

Açık görüş biri çocuk üç ziyaretçi ve 30 dakikayla sınırlı olacak. Tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek.

AŞI VE PCR TESTİ ŞARTI

Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek. 6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu talep edilecek. COVID-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek. Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.

AŞI OLMAYAN ZİYARETÇİYE İZİN YOK

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Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.

ZİYARET SAATLERİ FARKLI

İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek. Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenecek.

GÖREVLİLER KORUYUCU EKİPMAN KULLANACAK

Ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personel, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması, görüş alanına getirilen hükümlü ve tutuklulara refakat eden personelin de aynı koruyucu ekipmanı kullanması sağlanacak. Görüş alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılması hususuna dikkat edilecek.

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#Cezaevi#HES#Koronavirüs

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