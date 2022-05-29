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'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

#Kocaeli#Kafe#Şort
Açık giyinmek yasaktır yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı. Kafe sahipleri sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada özür dileyerek, olayı gerçekleştiren personelin işine son verildiğini belirtti.

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Kocaeli'nin Körfez Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşanan olayda ismi öğrenilemeyen genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

Açık giyinmek yasaktır yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

Genç kız kafe önünde burada açık giyinmek yasak yazılı tabelanın fotoğrafını 'Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı kapalı arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.

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Açık giyinmek yasaktır yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

İŞLETME SAHİPLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi, saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz ifadelerine yer verdi.

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#Kocaeli#Kafe#Şort

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