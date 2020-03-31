Açık cezaevi nedir?
Açık cezaevi, kapalı infaz kurumlarına göre üretim ve hayata hazırlama önceliğine göre hareket etmektedir. Açık cezaevi içerisinde bulunan bir hükümlünün 4 ayda bir izni de bulunmaktadır. Açık cezaevinde çalışan hükümlülerin üretim yapmaları dolayısıyla SGK primleri de ödenmektedir. Açık cezaevinde satış ciro hedefleri bile bulunabilmektedir. İşte, Açık cezaevi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Açık cezaevleri, hükümlülerin çalıştırılması esası üzerine kurulmuş, dıştan korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan ceza infaz kurumlarıdır.
Cezasının büyük bölümünü iyi hal ile geçirmiş hükümlüler, cezalarının kalan kısmı için açık cezaevlerine nakledilir ve yavaş yavaş sosyal hayata ve çalışma hayatına ısınmaları sağlanır.
Açık cezaevlerinde ahşap, seramik, takı, dokuma, tarım gibi birçok iş yapılır ve satış ciroları birçok şirketten iyidir.
Açık ceza evlerinde hükümlülere maaş verildiği gibi, SGK primleri de ödenmektedir.
Ayrıca mahkumların 4 ayda bir, yol süresi de dahil olmak üzere 7 gün izin hakkı vardır.
KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR?
Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmahakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.
Doğrudan açık cezaevine geçiş hakkından kasıt, mahkumun kapalı cezaevine hiç girmeden aldığı cezanın miktarı veya niteliği nedeniyle doğrudan açık cezaevine konularak cezasının infaz edilmesidir. Doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı bulunun hükümlüler şunlardır:
Kasıtlı suçlardan üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir. Örneğin, adam yaralama, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, mala zarar verme, tehdit gibi suçlarda mahkumun aldığı cezanın 3 yıl veya altında olması halinde doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.
Cezaları yüksek güvenlikli cezaevlerinde veya kapalı cezaevlerinin yüksek güvenlikli kısımlarında infaz edilen hükümlüler, toplam cezalarının 1/3'ünü bu cezaevlerinde "iyi halli" olarak geçirip koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kalınca açık cezaevine geçiş hakkını kazanabilirler.
Taksirli suçlarda ise beş yıl veya altında bir cezaya mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir. Örneğin, ölümlü trafik kazası veya iş kazası nedeniyle 5 yıl veya altında ceza alanlar doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.
Hükümlü hakkında adli para cezası verildiği halde bu adli para cezası ödenmediği için hapis cezasına çevrilmişse bu ceza da doğrudan açık cezaevinde infaz edilir.
İcra-İflas Kanunu'nda düzenlenen icra ve iflas suçluları nedeniyle tazyik hapsine mahkum edilenler de doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.
Ceza miktarı ne olursa olsun, örgütlü suçlar, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı yoktur. Örneğin, cinsel taciz suçundan 2 yıl ceza alan bir kişi ceza miktarı düşük olsa bile doğrudan açık cezaevine geçemez. Bu suçlardan hükümlü olan kişiler, kapalı cezaevine alındıktan sonra aşağıda yazdığımız diğer koşulları sağladığında açık cezaevine geçecektir.
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