Açık cezaevi nedir?

Açık cezaevleri, hükümlülerin çalıştırılması esası üzerine kurulmuş, dıştan korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan ceza infaz kurumlarıdır.

Cezasının büyük bölümünü iyi hal ile geçirmiş hükümlüler, cezalarının kalan kısmı için açık cezaevlerine nakledilir ve yavaş yavaş sosyal hayata ve çalışma hayatına ısınmaları sağlanır.

Açık cezaevlerinde ahşap, seramik, takı, dokuma, tarım gibi birçok iş yapılır ve satış ciroları birçok şirketten iyidir.

Açık ceza evlerinde hükümlülere maaş verildiği gibi, SGK primleri de ödenmektedir.

Ayrıca mahkumların 4 ayda bir, yol süresi de dahil olmak üzere 7 gün izin hakkı vardır.

KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR?

Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmahakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.

Doğrudan açık cezaevine geçiş hakkından kasıt, mahkumun kapalı cezaevine hiç girmeden aldığı cezanın miktarı veya niteliği nedeniyle doğrudan açık cezaevine konularak cezasının infaz edilmesidir. Doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı bulunun hükümlüler şunlardır: