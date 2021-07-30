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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı

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Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, hükümlülerin Kovid- 19 izin süreleri 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldı.

 

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin aldığı kararı paylaştı. Kararda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Kovid- 19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay uzatılmasına dair önerisine vurgu yapıldı. Kararda, "Öneri doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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