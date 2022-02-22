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Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi#MASKE#65 Yaş Üstü
Açık alanda maskeler çıkacak

Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilecek. Açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ancak ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle de 65 yaş üstüne dönük yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor.

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Yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.

Açık mekanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi. Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

İLAÇLA TEDAVİ

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Yetkililer, Türkiye’de üretimine başlanan Molnupiravir ilacının, hastaneye yatmadan tedavide önemli bir araç olacağı görüşünde. Türkiye’de üç firma tarafından üretilmeye başlanan ilacın düşük bir maliyete sağlandığı belirtildi. Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı bu ilacın kutusunu 11 TL’den almaya başladı. Yurtdışında ilk çıktığında bir kutusu 780 TL olan ilacın, yerli temini konusunda önemli bir adım atıldı.

DOĞRU ZAMANLAMA

Bu ilaç ücretsiz olarak öncelikli 65 yaş üstü ve risk gruplarına, hastalığın başında verilecek. Uzmanlar, ilacın başarısının, ilk bulgulardan hemen sonra kullanılmasında olduğunu belirttiler. Uzmanlar “Daha erken veya daha geç kullandığında istediğiniz sonucu sağlamaz. Doğru bir zamanlama ile bu ilaç kullanılmaya başladığında hastanelerdeki yük azalacak” dedi.

SIKI TAKİP

Tartışılan başka bir konu ise 65 yaş üstü ve risk gruplarını yakın takip. 65 yaş üstündeki 9 milyon kişiden aşısını yaptıran 4 milyonun dışında kalanlara, takip ve ikna çalışması önerenler oldu. Aşı yaptırmaları ve eksik aşıların tamamlanması konusunda, zaten var olan filyasyon ekipleri veya aile hekimleri aracılığıyla, “Gelip eksik aşılarınızı yapalım. Risk grubundasınız, aşı olun” çağrısı yapılması gerektiği belirtildi.

 

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#Pandemi#MASKE#65 Yaş Üstü

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