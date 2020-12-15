Açık adres yerine adres kodu uygulaması geliyor.. Adres Kodu nedir? İşte detaylar

Zorunlu Deprem Sigortası için DASK adres kodu uygulaması kullanılıyor. DASK adres kodunun uygulanması sayesinde konut ile ilgili tüm işlemlerde adres kodunu bilmek yeterli oluyor. DASK adres kodu, hatalı adres bildiriminden kaynaklanan sorunların engellenmesi amaçlanıyor. Peki adres kodu nedir? Adres kodu, ülke içerisindeki tüm konutlar için kullanılan 10 haneli özel bir numaradır. Bu kodun amacı özellikle DASK poliçe işlemlerini hızlandırmak ve takibini kolaylaştırmaktır.

Depremlerin ardından adres bildirimi konusunda yaşanan paniğin ardından yeni bir uygulamaya geçildi. Açık adres yerine artk adres kodu kullanılacak. DASK tarafından başlatılan 'Adres Kodu' uygulamasıyla birlikte her dairenin tıpkı otomobillerin plakası gibi bir kodu olacak. 10 haneli kodla birlikte adres bildirimi yerine kod bildirebileceksiniz. Adres kodu nasıl ve nereden alınır?

AÇIK ADRES YERİNE ADRES KODU DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından "Adres Kodu" uygulaması başlatıldı. Tüm kayıtlı konutlara verilecek 10 haneli özel kodla, hatalı adres bildiriminden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak. Deprem sonrasında vatandaşlara vakit kaybetmeden ulaşılabilecek.

Tıpkı araba plakaları gibi, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) numarasına kayıtlı evlerin özellikleri, konuşlandıkları yerler, sahipleri ve birçok bilgiye bu numaradan ulaşılacak. Adres kodunu öğrenmek için adreskodu.dask. gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. Bu şekilde adres takibi kolaylaşacak, DASK kapsamı dışındaki binalar için yanlış ve mükerrer poliçe hazırlanamayacak, sigorta hizmeti daha hızlı ve kolay yapılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” diyerek kargo ve gönderilerin geri dönmesi, adresi bulamama sorunların tarihe karıştığını ve kodlu adres sisteminde her adresin 9 haneli bir numarası olacağını belirtti. İlk adres kodları da verildi. Adres kodları, sadece kargo gönderilerinde değil, okul kaydı ve internet alışverişi gibi alanlarda da kullanılabilecek.

SİSTEM KAYITLI ADRESE YÖNLENDİRECEK

Kargo, sisteme kayıtlı en güncel adrese yönlendirilecek. Sokak ya da mahalle adı gibi değişiklikler ya da yanlış yazılan bilgiler nedeniyle kargoların geri dönmesi önlenecek. Kişi açık adresini her yerde paylaşmak zorunda kalmayacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, sistemin uygulamasına ilk olarak PTT Kargo ile başlanacağını açıkladı.

TEST AŞAMASINDA

Henüz test aşamasında olan uygulamaya, zamanla özel kargo şirketleri de dahil edilecek. İnsanlar öğrenen kadar. Adres kodunuzu biliyorsanız adres kodunuzu da yazabiliriz, diye seçenek sunulacak.

ADRES KODLARI NASIL ALINACAK?

Kodlara e-devlet üzerinden erişilecek. Kişi adresini değiştirdiğinde, aynı kodu kullanmaya devam edebilecek.

İnsan, e-devlet kapısından girer adres kodunu öğrenir; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilir. Cep telefonunuzdan belirlediğimiz bir mesajı atarsınız, TC kimlik numaranız kayıtlı olan cep telefonunuza adres kodunuz gelir.

Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var. PTT Kargo kendi ‘web’ ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Adres kodu henüz e-Devlet üzerinden açılmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilecek.

DASK Adres Kodu Ne İşe Yarıyor?

DASK adres kodu ile her kurum için adres bilgileri standart hale getiriliyor. Bu sayede adres takibi kolaylaşacak.

Sigortalı konutların takibi kolaylaşarak, Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan evlerin sahipleri tespit edilebilecek.

DASK kapsamı dışında olan binalar için yanlışlıkla poliçe üretilmesi engellenecek.

Adres bilgilerinin yanlış verilmesinden kaynaklanan hatalı veya mükerrer poliçe üretimi gibi sorunların ortadan kalkması amaçlanıyor. Aynı konut için yanlışlıkla daha fazla prim ödemenin önüne geçilecek.

Deprem durumunda DASK sigortası bulunan binanın yeri daha kolay belirlenecek, sigorta hizmeti daha hızlı ve kolay ulaşacak.