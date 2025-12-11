×
Belediye başkanının en acı günü: Öğretmen olan kızı Tuğba, toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Cenaze Töreni#Tuğba Şencan#Samsun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:08

Samsun’un Ayvacık Belediye Başkanı Refaettin Şencan'ın, Şanlıurfa'da görev yapan ve balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni kızı Tuğba Şencan (27), son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmen Tuğba Şencan, yaşadığı apartmanın 7. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Merhume Tuğba Şencan için Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şencan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Üçköprü Aile Kabristanı'nda defnedildi.

Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kurum amirleri ve merhume öğretmenin arkadaşları katıldı.

