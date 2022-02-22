Acı veda... Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Musa Kunt, mesaisinin ardından dün Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki evine gitti. Gece saatlerinde rahatsızlanan Kunt, banyoda fenalaştı. Eşi Eda Kunt’un ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Musa Kunt’u ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kunt’un, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kunt, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından Kunt'un yakınları tarafından alınan cenazesi, tören için mezarlığa götürüldü. Burada İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, hayatını kaybeden Musa Kunt’un ailesine başsağlığı diledi.

