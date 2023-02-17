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Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı olan iki köy olan Erkenek ve Polat’ta da büyük bir yıkım ve belirsizlik söz konusu. 400’ün üzerinde hane sayısına sahip Polat Mahallesi’nde evlerin tamamına yakınının yıkıldığını söylemek mümkün. Koca mahallede tek bir sağlam yapı kalmamış. Köy halkı, ilk depremin korkusuyla günü dışarıda geçirdiklerini ve ikinci depremde köyün yerle bir olmasına rağmen ölüm sayısının fazla olmadığını söylüyor. Köyde depremde üç kişi hayatını kaybetmiş. Ancak çok sayıda hayvan telef olmuş durumda ve halen enkaz altında bekliyor.

‘ŞOK İÇİNDEYDİK’

Erkenek Köyü ise Polat kadar şanslı değil. köy, ilk depremle birlikte yerle bir olmuş ve 64 kişi hayatını kaybetmiş. Dört kızı ve eşi ile birlikte depreme yakalanan Emrah Yılmaz, bir dakika içinde tüm ailesini alarak evlerinden dışarı fırlamış ve depremden yara almadan kurtulmuş. Bitişik evde yaşayan amcası ise iki çocuğunu kaybetmiş. Yılmaz, deprem anını “Büyük bir şok içindeydik. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi dışarı attık. Evin dışına çıktığımızı ya da nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Toprağa ayağımı bastığım anda depremin sona erdiğini hissettim” sözleriyle anlattı. Yılmaz, depremin ardından birkaç gece çadırda kaldıklarını ancak aşırı soğuklara dayanamayan çocukları nedeniyle 1986 yılındaki depremin ardından yapılan ve teyzesine ait prefabrik bir eve yerleştiklerini söyledi.