Acı ve sevinç bir arada

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Ebrar sitesi 1. Blok Burç Apartmanı, Kahramanmaraş’ı vuran 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yerle bir oldu. 7 katlı binanın 5. katında bulunan Polat ailesi de depreme uykuda yakalandı. 35 yaşındaki polis memuru Feyzullah Polat, evinin salonundaki koltukta 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kızı Zeynep ile uyuyordu. Depremi hissetmesi ile beraber hemen kızını koltuğun arkasına aldı ve sarıldı. Polat, koltuğu da üstlerine siper etti. Dev betonlar ve kirişlerin arasında kalan baba ve kızdan, saatler sonra haber alındı. Enkazlardan hassas ses dinleme yapan ekipler, yıkılan binın altında baba ve kızın canlı olduğunu tespit etti. Ardından çalışmaya koyulan ekipler, titiz bir çalışma sonucunda Feyzullah Polat ve kızı Zeynep’e ulaştı. Gözü yaşlı bekleyen Polat ailesi yakınlarına, baba ve kızın canlı oldukları haberi verildi.

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3 METRELİK YAŞAM TÜNELİ

Daha sonra umutlu bekleyiş başladı. Arama kurtarma ekipleri, beton yığınları arasından baba ve kıza ulaşmak için 3 metrelik bir yaşam tüneli kazdı. Hassas bir çalışma yürüten ekipler, çevredekilere sık sık “sesiz olun” uyarısında bulundu. 15 saatlik bir çalışmanın ardından önce Zeynep, 10 dakika sonra ise babası enkazların arasından sağ salim çıkarıldı. Çalışmalara polis memuru Polat’ın çalışma arkadaşları da katıldı. İlk müdahalenin ardından sedyelerle ambulansa alınan baba ve kız, hastaneye sevk edildi.

Ailenin yakınları, çalışmaları birbirlerine sarılarak ve endişeli bir şekilde beklerken, Zeynep ve babası Feyzullah’ın canlı olarak enkazdan çıkılmasıyla sevinç gözyaşları döktü. Ancak sevinç ve acının aynı anda yaşandığı çok geçmeden anlaşıldı. Hürriyet’e konuşan Polat ailesinin yakınları, Zeynep’in 4 yaşındaki kardeşi Güneş’in önceki gün enkazdan cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi. Feyzullah Polat’ın eşi Nimet Polat’ın ise depremin ilk günü sağ olarak enkazdan kurtarıldığı belirtildi.

Baba ve kızı 15 saatlik çalışmanın sonunda kurtaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, başarılı çalışmanın sonunda birbirlerini kutladı ve tebrik etti. Çevre sakinleri de JAK ekibini alkışladı.

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1 HAFTA ÖNCE TATBİKAT YAPMIŞLAR







Kızıyla depremin 80. saatinde kurtarılan Feyzullah Polat’ın ailesiyle 1 hafta önce deprem tatbikatı yaptığı öğrenildi. Baba Polat deprem anında kızıyla koltuğun arkasına geçip kanepeyi üstlerine siper ederek hayata tutundu.

HAYATA BAĞLAYAN KORİDOR

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Jandarma Arama kurtarma ekipleri (JAK), Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı. JAK ekipleri, 61 yaşındaki Ahmet Kurt’u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı. Enkazdan kurtarılan Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşındı.





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Malatya’da ekipler Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul’dan gelen ekiplerle Malatya’daki görevliler bölgeye yoğunlaştı. Özel harekât ekiplerinin de katılımıyla, Nazime Şahinoğlu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu, hastaneye kaldırıldı. Aynı binada enkaz altında olan 72 yaşındaki Abdullah İnal da sağ olarak çıkarılıp tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.