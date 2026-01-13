Acı üstüne acı çekmiş

Haberin Devamı

Bolu’da Doğancı köyünde geçen cumartesi, sürücü otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içinde kıvranırken sürücünün yoluna devam ettiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Yaralı köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesinde tedaviye alındı. Köpeğin çekilen röntgeninde, daha önce tüfekle vurulduğu ve vücudunda 300-400 saçma izi tespit edildi.

Köpeği ezen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi.

‘İNSANLIK ADINA BUNLARI AFFETMEYECEĞİZ’

Köpeğin araçla ezilmesine ve tüfekle vurulmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Köpeğimize veteriner hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaptılar. Ancak bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Oysa çekilen röntgende şu ortaya çıktı: Bu hayvan daha önce saçmalarla vurulmuş. Yapılan incelemede 300-400 civarında saçma izi tespit edildi. Şu hayvandan ne ister bu tür insanlar? Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz” dedi.