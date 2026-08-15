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Acı üstüne acı

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Sel#Yağış
Acı üstüne acı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 07:00

Giresun’un geçen çarşamba anne ve 2 kızının sel sularına kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından bir facia daha yaşandı. Önceki gece, kentte sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki dayı ile yeğen olduğu öğrenilen 2 kişi kayboldu.

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Giresun’da önceki gece etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkânıyla kurtuldu, yanındaki lise 4’üncü sınıfa geçen Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ile lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı.

Acı üstüne acı

Derelerin su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, derenin taşmasıyla su baskınları meydana geldi; ev, işyeri ve sürüklenen park halindeki araçlarda zarar oluştu. Yağmurun durmasının ardından ekipler, çamur birikintilerinin oluştuğu yol ve caddelerde iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

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Sayca İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni olarak göre yapan Mehmet Akkaya’nın, 3 ay önce umreden döndüğü, önceki gece ise araçla kent merkezinden ilçeye bağlı köyleri Küçükgeriş’e gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Acı üstüne acı

162 İHBAR ALINDI

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı, bölgeye su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Tirebolu-Doğankent karayolunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yola taş ve ağaç dallarının düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Güvenlik amacıyla yol, karşılıklı olarak ulaşıma kapatılmıştır.”

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‘ŞİDDETLİ OLABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUK’

- Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, yağış öncesi gerekli duyuruları yaptıklarını belirterek, “Dün akşam (perşembe) itibarıyla şiddetli bir yağış vardı. Biz gün içerisinde ilan ve duyurularımızı yaptık. Bu kadar şiddetli olabileceğini tahmin etmiyorduk. Şehrin 4-5 noktasında su baskını oldu. Daha beteri de olabilirdi ama buna da şükür diyoruz” dedi.

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#Giresun#Sel#Yağış

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