Acı tesadüf… Şehit polisin babası da 7 yıl önce aynı kentte şehit olmuş

Mersin'de atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis Karapınar'ın naaşı, Mersin'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

ANNE TABUTA SARILARAK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Abdulhamithan Camisi'ne getirildi. Burada anne Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Hicabi Aytemür, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASINDAN 7 YIL SONRA AYNI KENTTE ŞEHİT OLDU

Şehidin babası özel harekat polisi Ali Karapınar da 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.