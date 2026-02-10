×
HABERLERGündem Haberleri

Acı tesadüf… Ordu’da 2 kardeş 2 saat arayla öldü

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Sağlık#Acil Durum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 19:18

 ORDU'da farklı rahatsızlıkları bulunan ve yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Safinaz (75) ile Hasan Kahraman (65) kardeşler, bugün 2 saat arayla hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde yaşayan Safinaz ve Hasan Kahraman kardeşler, yaklaşık 10 gün önce farklı rahatsızlıklar geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Safinaz Kahraman, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde saat 07.00 sıralarında doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Kahraman ise tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede, kardeşinden yaklaşık 2 saat sonra saat 09.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Safinaz ve Hasan Kahraman kardeşlerin cenazesi, yarın Turnasuyu Mahallesi Kapıcılı Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedilecek.

 

 

