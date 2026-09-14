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Acı tesadüf: Kaçak ocaktaki ilk iş gününde vagondan düşerek hayatını kaybetti

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#Maden Kazası#Kaçak Maden#İş Kazası
Acı tesadüf: Kaçak ocaktaki ilk iş gününde vagondan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 15:37

Zonguldak, Kilimli'de Damarlı Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana gelen kazada, yürümemek için kömür vagonuna binen Mustafa Boşnak yüksekten düşerek can verdi. Henüz ilk iş gününde hayatını kaybeden madencinin ölümüyle ilgili ocak sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

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Olay, dün 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi’nde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana geldi. Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde desandre olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Boşnak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Boşnak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Acı tesadüf: Kaçak ocaktaki ilk iş gününde vagondan düşerek hayatını kaybetti

YÜRÜMEMEK İÇİN VAGONA BİNMİŞ

Yaklaşık 60 metre uzunluğunda dik bir yokuş olan desandreden yürümemek için diğer iş arkadaşlarıyla kömür yüklü vagona bindiği belirtilen Mustafa Boşnak’ın, vagondan inemeyince çalışırken düşerek yuvarlandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Acı tesadüf: Kaçak ocaktaki ilk iş gününde vagondan düşerek hayatını kaybetti

Öte yandan 1 çocuk babası olduğu belirtilen Mustafa Boşnak’ın kaza geçirdiği kaçak ocaktaki ilk iş günü olduğu öğrenildi. Boşnak’ın naaşı, memleketi Çaycuma ilçesinin Yazıbaşı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Acı tesadüf: Kaçak ocaktaki ilk iş gününde vagondan düşerek hayatını kaybetti

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, kaçak olduğu ileri sürülen ocakta yaşanan kazayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, ocağın sahipleri olduğu iddia edilen M.Y., B.Y. ile geç haber verdikleri gerekçesiyle ‘bilgi saklama’ suçlarından B.K., Y.K. ve B.K.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler bugün öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Acı tesadüf: Kaçak ocaktaki ilk iş gününde vagondan düşerek hayatını kaybetti

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#Maden Kazası#Kaçak Maden#İş Kazası

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