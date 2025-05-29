×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Acı tesadüf! Eşinin doğumu için gitti, kalp krizi geçirip öldü

Güncelleme Tarihi:

#Doğum#Kalp Krizi#Tedavi
Acı tesadüf Eşinin doğumu için gitti, kalp krizi geçirip öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 15:33

Burdur'da eşini doğum için yattığı hastanede görmeye giden İsmail Akyaz (39), asansörde fenalaştı. Akyaz, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Burdur'da eşini doğum için yattığı hastanede görmeye giden İsmail Akyaz (39), asansörde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail Akyaz, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

HASTANEYE EŞİNİ GÖRÜMEYE GİTTİ 

Burdur'daki KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz, 3 gün önce 2'nci çocuğunun doğumu için yattığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki eşini görmeye geldi. Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı. Daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğum#Kalp Krizi#Tedavi

BAKMADAN GEÇME!