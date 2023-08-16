×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Acı sondan dakikalar önce

Güncelleme Tarihi:

#Murat Vermez#Nazlıcan Yolcu#Berkant Keskin
Acı sondan dakikalar önce
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

Murat Vermez (23) ve Nazlıcan Yolcu (20), seyir halindeyken üzerlerine doğru yatarak taciz eden ve motorlarına çarpan Berkant Keskin adlı motosiklet sürücüsü yüzünden kaza yaptılar. Berkant Keskin taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı. Olayın nasıl gerçekleştiği de Nazlıcan’ın o an çektiği video kaydıyla ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan Pirinççi köyü civarında geçen cuma akşamı motorcu arkadaşlarıyla buluşan Murat Vermez (23), grupta binecek motosiklet kalmayınca Nazlıcan Yolcu’yu (20) motosikletine almıştı. Gruptaki Berkant Keskin (20), motorunu hızlandırıp sağa sola yatırarak Murat Vermez’i taciz ettiği sırada, motoruna sağdan vurmuş ve motor düşmüştü. Olayda Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetmişti. Olay kayıtlara ‘trafik kazası’ olarak geçmek üzereyken, ertesi gün Murat Vermez’in arkadaşı M.E., Nazlıcan Yolcu’nun kendine ait telefonla çektiği olayın görüntüsünün yer aldığı videoyu aileye vermiş ve soruşturma ‘taksirle ölüme sebebiyet’ vermeye dönüşmüştü. Bu görüntünün ardından da Berkant Keskin tutuklanmıştı.

Gözden Kaçmasın2 kişiyi öldüren motosiklet magandası şımarmak istemiş2 kişiyi öldüren motosiklet magandası şımarmak istemişHaberi görüntüle



Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu’nun olaydan dakikalar önce buluşma yerinde çekilen fotoğraflarına ulaştık. Grubun buluştuğu Pirinççi köyünde çekilen fotoğraflarda başlarında kaskları olan Vermez ve Yolcu, grupla birlikte hareket ediyorlar.

GÖRÜNTÜYÜ HASTANEDE VERDİ

Video kaydını hastanede alan Murat Vermez’in kuzeni Oğuzhan Polat’la görüştük. Grup içinden M.E.’nin hastanede çekilen videoyu kendisine verdiğini söyleyen Polat, video eline geçtikten sonra Berkant’ın teslim olduğunu ifade etti. Polat, “Murat’ın arkadaşı M.E. ve diğer motorcular ilk başta hastanedeydi ama aniden kayboldular. Bana ‘Berkant’ı sakladılar, Murat’ın suçu yoktu. Berkant motoruyla vurdu’ dendi. Sonra M.E. eniştesiyle geldi, videoyu bana verdiler” diye konuştu.

Tüm gerçeği ortaya çıkaran videoyu Polat’a veren gruptaki motorculardan M.E. de, “Hak yerini bulsun istedim, 2 can gitti. Yardım için çok çabaladık ama arkadaşlarımızı kaybettik’ dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Vermez#Nazlıcan Yolcu#Berkant Keskin

BAKMADAN GEÇME!