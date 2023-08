Acı sondan dakikalar önce

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan Pirinççi köyü civarında geçen cuma akşamı motorcu arkadaşlarıyla buluşan Murat Vermez (23), grupta binecek motosiklet kalmayınca Nazlıcan Yolcu’yu (20) motosikletine almıştı. Gruptaki Berkant Keskin (20), motorunu hızlandırıp sağa sola yatırarak Murat Vermez’i taciz ettiği sırada, motoruna sağdan vurmuş ve motor düşmüştü. Olayda Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetmişti. Olay kayıtlara ‘trafik kazası’ olarak geçmek üzereyken, ertesi gün Murat Vermez’in arkadaşı M.E., Nazlıcan Yolcu’nun kendine ait telefonla çektiği olayın görüntüsünün yer aldığı videoyu aileye vermiş ve soruşturma ‘taksirle ölüme sebebiyet’ vermeye dönüşmüştü. Bu görüntünün ardından da Berkant Keskin tutuklanmıştı.

Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu’nun olaydan dakikalar önce buluşma yerinde çekilen fotoğraflarına ulaştık. Grubun buluştuğu Pirinççi köyünde çekilen fotoğraflarda başlarında kaskları olan Vermez ve Yolcu, grupla birlikte hareket ediyorlar.



GÖRÜNTÜYÜ HASTANEDE VERDİ



Video kaydını hastanede alan Murat Vermez’in kuzeni Oğuzhan Polat’la görüştük. Grup içinden M.E.’nin hastanede çekilen videoyu kendisine verdiğini söyleyen Polat, video eline geçtikten sonra Berkant’ın teslim olduğunu ifade etti. Polat, “Murat’ın arkadaşı M.E. ve diğer motorcular ilk başta hastanedeydi ama aniden kayboldular. Bana ‘Berkant’ı sakladılar, Murat’ın suçu yoktu. Berkant motoruyla vurdu’ dendi. Sonra M.E. eniştesiyle geldi, videoyu bana verdiler” diye konuştu.



Tüm gerçeği ortaya çıkaran videoyu Polat’a veren gruptaki motorculardan M.E. de, “Hak yerini bulsun istedim, 2 can gitti. Yardım için çok çabaladık ama arkadaşlarımızı kaybettik’ dedi.