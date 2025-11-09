Acı son! Bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalıp can verdi

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyünde meydana geldi. Şaziye B., bahçesini temizlemek için otları yaktı. Alevler kısa sürede büyürken, Şaziye B. yangını söndürmek istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şaziye B., bu sırada alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Şaziye B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şaziye B.’nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.