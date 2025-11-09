×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Acı son! Bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalıp can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Ürgüp#Yangın
Acı son Bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalıp can verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 17:31

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bahçesinde otları yakmak isterken çıkan yangında alevlerin arasında kalan 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyünde meydana geldi. Şaziye B., bahçesini temizlemek için otları yaktı. Alevler kısa sürede büyürken, Şaziye B. yangını söndürmek istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şaziye B., bu sırada alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Şaziye B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şaziye B.’nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Ürgüp#Yangın

BAKMADAN GEÇME!