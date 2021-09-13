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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -
Haber Giriş: 13.09.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Acı ölüm... Kestiği ağacın altında kaldı

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Acı ölüm... Kestiği ağacın altında kaldı

Düzce'de ormanda çalışan Musa Ay (53) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Balıklı Yaylası'nda meydana geldi. Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay, kestiği ağacın altında kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Musa Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Musa Ay'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı ölüm... Kestiği ağacın altında kaldı

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