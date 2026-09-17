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Cansu Öğretmenden acı haber: Yaralanan 3 kişiden biriydi

Güncelleme Tarihi:

#Cansu Kocakurt#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 09:43

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen kazasında 35 yaşındaki Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti. Kocakurt'un 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı.

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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında sürücüsü H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı. 

Cansu Öğretmenden acı haber: Yaralanan 3 kişiden biriydi

CANSU ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, sürücü H.Ç.K.’nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

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Cansu Öğretmenden acı haber: Yaralanan 3 kişiden biriydi


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt’un bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük’te toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Cansu Öğretmenden acı haber: Yaralanan 3 kişiden biriydi

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#Cansu Kocakurt#Kaza#Trafik Kazası

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