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Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Acı olay! Yeğenini kurtarmak isteken hayatını kaybetti

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Acı olay! Yeğenini kurtarmak isteken hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Şeyhmus Arı (35) boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yakınları sinir krizi geçiren Şeyhmus Arı'nın cenazesi, Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde toprağa verilecek.

Şeyhmus Arı, ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü altındaki baraj göleti kıyısına, balık tutmaya gitti. Arı, gölete giren yeğeninin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya atladı. Akıntıya kapılan Arı, kısa sürede gözden kayboldu, yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Arı'nın cansız bedeni, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkardı. Yakınları sinir krizi geçiren Şeyhmus Arı'nın cenazesi, Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde toprağa verilecek.

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