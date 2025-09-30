Acı olay… Temizlik için kuyuya indiler, hepsi yaşamını yitirdi

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Çermik#Su Kuyusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 19:38

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENDİ 

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

