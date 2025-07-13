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Acı olay! Polis memurunun eşi, bebeği ve baldızı toprağa verildi

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#Trafik Kazası#Polis Memuru#Aile
Acı olay Polis memurunun eşi, bebeği ve baldızı toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 19:41

Antalya'da görevli polis memuru Bekir Tatlı’nın tayini sebebiyle ailesiyle birlikte Adıyaman’a giderken yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden eşi, oğlu ve baldızının cenazeleri toprağa verildi.

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Kaza, geçen cuma akşamı Konya'nın Derebucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’da görev yapan polis memuru Bekir Tatlı (37), tayini çıktığı Adıyaman’a gitmek üzere ailesiyle birlikte yola çıktı. Tatlı’nın kullandığı araç, Konya kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Acı olay Polis memurunun eşi, bebeği ve baldızı toprağa verildi

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI  KAYBETTİ

Kazada, Bekir Tatlı'nın eşi Feyzanur Tatlı (32), 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan polis memuru Bekir Tatlı ile kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59), sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, memleketleri olan Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirildi. Feyzanur Tatlı, Bilge Kaan Tatlı ve Ayşe Sultan Genç için Mustafapaşa Camisi'nde İkindi Namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Gözyaşları arasında uğurlanan cenazeler, Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acı olay Polis memurunun eşi, bebeği ve baldızı toprağa verildi

Cenazeye kazadan yaralı olarak kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan polis memuru Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç, kayınpederi Bayram Genç, Bekir Tatlı’nın meslektaşları, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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#Trafik Kazası#Polis Memuru#Aile

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