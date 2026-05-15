Acı olay… Okul bahçesinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Okul Bahçesi#Ceylanpınar#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 19:03

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşan 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla okul bahçesinde top oynayan Menderes Durmuş, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenler, öğrencinin yardımına koştu. Kontrolünde nabzının atmadığını belirleyen öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verirken, kalp masajı uygulandı. İhbarla okula sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Durmuş’u Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Menderes Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Durmuş’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

